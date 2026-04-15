Huracanes y Frentes Fríos en Mayo 2026: Esto Dice Conagua Sobre el Pronóstico

Durante el mes de mayo habrá un cambio en las condiciones meteorológicas, con la presencia de frentes fríos y el arranque de la temporada de huracanes, en N+ te compartimos qué dijo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre el pronóstico.

En ese sentido, la Conagua informó que durante mayo se esperan al menos tres frentes fríos. Antes del paso de estos sistemas, suelen registrarse temperaturas elevadas con vientos del sur o suroeste; posteriormente, el ambiente se torna más fresco, con vientos provenientes del oeste o noroeste.

Un frente frío es el límite entre dos masas de aire con distintas características, una fría y seca, y otra cálida y húmeda. Cuando la masa fría avanza, desplaza al aire caliente hacia arriba, lo que puede generar nubosidad, lluvias e incluso tormentas eléctricas si hay suficiente humedad.

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Comenzará la temporada de huracanes en mayo

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer las fechas oficiales para el inicio de la temporada de ciclones tropicales en México, en N+ te compartimos lo que debes saber: ¿Cuánto Falta para la Temporada de Huracanes 2026 en México?.

Un huracán es un tipo de ciclón tropical que se desarrolla sobre aguas cálidas y alcanza vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora. Estos fenómenos pueden abarcar entre 500 y 900 kilómetros de diámetro y provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.

Mientras que el centro del sistema, conocido como "ojo", suele medir entre 24 y 40 kilómetros, aunque en algunos casos puede ser más amplio.

Esto significa que mayo será un mes de transición entre la temporada de frentes fríos y la llegada de sistemas tropicales.

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