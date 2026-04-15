¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Cierres este 15 de Abril 2026
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Conoce aquí las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este miércoles 15 de abril
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Este miércoles 15 de abril de 2026, diversas autopistas y carreteras de México presentan cierres a la circulación, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
Desde la mañana de hoy, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) reportaron diversos percances que han ocasionado afectaciones en diversas vialidades.
Aquí en N+ te informamos en dónde hay cierres carreteros, tanto por accidentes como por presencia de manifestantes o complicaciones debido a situaciones climáticas.
Noticia relacionada: Marchas HOY 15 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.
Lista de carreteras afectadas hoy
De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos:
- 04:51 horas: En Veracruz, cierre parcial de la circulación por accidente vial en el km 000+300, de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla.
- 04:54 horas: Cierre parcial de la circulación en Nuevo León, en el km 136+200 de la carretera Matehuala-Saltillo, por accidente.
- 05:58 horas: Reducción de carriles en el km 160 de la autopista México-Querétaro, por atención de accidente (choque de costado).
- 06:29 horas: Reducción de carriles en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 8, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).
- 06:31 horas: Carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc, sin reporte de incidente.
- 06:51 horas: Reducción de carriles en el km 160 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).
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Con información de N+.
spb