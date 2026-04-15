¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Cierres este 15 de Abril 2026

Este miércoles 15 de abril de 2026, diversas autopistas y carreteras de México presentan cierres a la circulación, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Desde la mañana de hoy, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) reportaron diversos percances que han ocasionado afectaciones en diversas vialidades.

Aquí en N+ te informamos en dónde hay cierres carreteros, tanto por accidentes como por presencia de manifestantes o complicaciones debido a situaciones climáticas.

Noticia relacionada: Marchas HOY 15 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos:

04:51 horas: En Veracruz, cierre parcial de la circulación por accidente vial en el km 000+300, de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla.

En Veracruz, cierre parcial de la circulación por accidente vial en el km 000+300, de la carretera Las Choapas-Ocozocuautla. 04:54 horas : Cierre parcial de la circulación en Nuevo León, en el km 136+200 de la carretera Matehuala-Saltillo, por accidente.

: Cierre parcial de la circulación en Nuevo León, en el km 136+200 de la carretera Matehuala-Saltillo, por accidente. 05:58 horas: Reducción de carriles en el km 160 de la autopista México-Querétaro, por atención de accidente (choque de costado).

Reducción de carriles en el km 160 de la autopista México-Querétaro, por atención de accidente (choque de costado). 06:29 horas: Reducción de carriles en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 8, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas).

Reducción de carriles en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 8, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidades siniestradas). 06:31 horas: Carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc, sin reporte de incidente.

Carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc, sin reporte de incidente. 06:51 horas: Reducción de carriles en el km 160 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX, por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones).

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