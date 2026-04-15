Marchas HOY 15 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 15 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 14 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 8 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Unidad Nacional Independiente en Resistencia se concentrará en:

09:00 Horas. La Secretaría de Gobernación en Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Plataforma Tecnológica de Movilidad se reunirá en:

09:30 Horas. Sede alterna del Congreso de la Ciudad de México, en Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

El Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia se concentrará en:

10:00 Horas. Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Córdoba No. 45, Col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Venustiano Carranza

El Frente Nacional por las 40 Horas se concentrará en:

10:00 Horas. Cámara de Diputados en H. Congreso de la Unión No.66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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