Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Agradece al Gobierno Federal Haberlo Rescatado
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El alcalde Juan Andrés Vega agradeció al gobierno federal por su rescate luego de ser privado de la libertad junto a su padre
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El alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega, agradeció este martes 14 de abril al gobierno federal por su rescate luego de ser privado de la libertad junto a su padre.
Tras un operativo federal coordinado, el lunes fueron localizados el presidente municipal y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril.
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Vía un videomensaje difundido en la red social Facebook, el alcalde Vega reafirmó que él y su familia se encuentran bien luego de ser privado de la libertad en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
"Hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien. Agradezco profundamente el respaldo del gobierno de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el actuar del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el respaldo incondicional del gobierno de Guerrero", dijo el alcalde.
El gobierno federal señaló este martes a la Familia Michoacana como el grupo criminal que presuntamente habría estado detrás de la desaparición del alcalde y su padre.
Así fue el rescate del alcalde y su padre
Vía la red social X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tanto el alcalde como su padre fueron rescatados en un operativo que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.
En la operación participaron elementos de las secretarías de la Defensa y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC; ello en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México.
"Ambos se encuentran a salvo. Se continuarán las operaciones para detener a los responsables", escribió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
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AMP