Juan Andrés Vega, Alcalde de Taxco, Agradece al Gobierno Federal Haberlo Rescatado

El alcalde de Taxco, Guerrero, Juan Andrés Vega, agradeció este martes 14 de abril al gobierno federal por su rescate luego de ser privado de la libertad junto a su padre.

Tras un operativo federal coordinado, el lunes fueron localizados el presidente municipal y su padre, quien fue privado de la libertad el pasado 11 de abril.

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Vía un videomensaje difundido en la red social Facebook, el alcalde Vega reafirmó que él y su familia se encuentran bien luego de ser privado de la libertad en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

"Hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien. Agradezco profundamente el respaldo del gobierno de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el actuar del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el respaldo incondicional del gobierno de Guerrero", dijo el alcalde.

El gobierno federal señaló este martes a la Familia Michoacana como el grupo criminal que presuntamente habría estado detrás de la desaparición del alcalde y su padre.

Así fue el rescate del alcalde y su padre

Vía la red social X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que tanto el alcalde como su padre fueron rescatados en un operativo que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros.

En la operación participaron elementos de las secretarías de la Defensa y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la SSPC; ello en conjunto con autoridades de Guerrero y del Estado de México.

"Ambos se encuentran a salvo. Se continuarán las operaciones para detener a los responsables", escribió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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