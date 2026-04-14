Muere Hombre en Oaxaca por Gusano Barrenador: ¿Cuántos Casos Hay en México?

México se encuentra ante una alerta sanitaria por el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax), tras confirmarse casos tanto en animales como en seres humanos en distintas regiones del país. Este martes 14 de abril de 2026, se confirmó el fallecimiento de un adulto mayor de 88 años por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

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De acuerdo con un comunicado de las autoridades de Oaxaca, la persona que murió tenía Parkinson de más de 30 años de evolución, sin tratamiento, quien además presentaba condiciones médicas preexistentes de alta complejidad que comprometían de manera grave su estado de salud.

¿Cómo fue diagnosticado con miasis asociada a gusano barrenador?

El paciente que falleció fue diagnosticado con miasis asociada a gusano barrenador y según el parte médico recibió atención especializada en la que se activaron los mecanismos de vigilancia epidemiológica para el análisis, notificación y seguimiento del caso.

Se precisó que el fallecimiento está relacionado con las comorbilidades que presentaba el paciente, “las cuales influyeron de manera determinante en su evolución clínica”.

Autoridades destacan que fue un evento aislado

La autoridad sanitaria subraya que se trata de un evento aislado, sin riesgo para la población en general.

Se exhorta a las personas cuidadoras de pacientes con enfermedades discapacitantes a mantener estrictas medidas de higiene, especialmente en el cuidado de heridas como llagas, úlceras, cortes o cirugías recientes, a fin de prevenir complicaciones asociadas a la infestación por larvas de mosca Cochliomyia hominivorax.

¿Cuántos casos hay de gusano barrenador?

La Secretaría de Salud reporta un aumento del 8% en 2026, alcanzando los 120 casos acumulados en el año. Se detectó una infestación (miasis) en la cavidad nasal de una mujer de 90 años en Ciudad Valles, San Luis Potosí, proveniente de Huehuetlán.

Del 20 de noviembre de 2024 al 13 de abril de este año, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Agricultura ha registrado al menos 20 mil 571 casos acumulados de gusano barrenador, siendo el sector ganadero donde más ha impactado.

Mientras que en seres humanos se han registrado 204 casos, Chiapas es la entidad con el mayor repunte. Las autoridades aseguran que en la actualidad solo hay un caso activo en humanos en el estado de Guerrero.

Este es el impacto en ganado y mascotas

La plaga de gusano barrenador afecta a 23 estados , causando pérdidas millonarias en el sector agropecuario.

, causando pérdidas millonarias en el sector agropecuario. Veracruz reporta aumento de casos en perros en 36 municipios.

Guanajuato ha detectado 20 casos, de los cuales la mitad permanecen activos.

San Luis Potosí, en localidades como Ciudad Fernández se registran repuntes con al menos ocho casos confirmados en caballos y vacas.

Estado de México, la Secretaría del Campo reporta un control casi total de la plaga en la entidad.

Contagios de gusano barrenador por estado

Chiapas se mantiene como el primer foco de miasis por Cochliomyia hominivorax en México, al tener 27.7% de los casos registrados a nivel nacional en lo que va de 2026, esto de acuerdo con el más reciente informe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Le sigue Oaxaca, Yucatán y Guerrero.

En los primeros meses de 2026, Chiapas suma 28 casos, lo que confirma que el estado sigue como el epicentro de dicha enfermedad.

El primer caso de miasis en 2025 se tuvo conocimiento en abril, mientras que en lo que va del año ya se contabilizan 28 casos en los primeros meses.

Recomendaciones de Salud por el gusano barrenador

Prevención y revisar las heridas en mascotas y ganado; aplicar productos cicatrizantes o "curabicheras".

En humanos debido a la presencia de larvas en heridas, se pide acudir de inmediato a servicios de salud.

El tratamiento incluye la extracción manual y el uso de ivermectina.

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Con información de N+

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