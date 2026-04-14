¿Cómo es el Tecnológico de Ecatepec, Lugar Donde fue Abandonado un Bebé Hoy en Bote de Basura?

Un bebé fue abandonado en un bote de basura ubicado al interior del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE) hoy 14 de abril de 2026. El recién nacido murió horas después en un hospital ubicado en el Edomex. ¿Cómo es esta escuela, qué se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal fueron alertados por el hallazgo de un recién nacido abandonado. Al lugar, los agentes se entrevistaron con personal de intendencia, quienes refirieron que el menor estaba en un baño de mujeres de la institución. El pequeño todavía tenía la placenta y el cordón umbilical.

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“El bebé del sexo masculino, recibió los primeros auxilios por personal médico de la institución, luego fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal”, informaron las autoridades.

¿Qué pasó con el bebé abandonado en el TESE hoy?

Luego de la valoración rápida, determinaron el traslado de urgencia del bebé al Hospital José María Rodríguez, ubicado a una calle de la institución, ya que su estado de salud era delicado.

Sin embargo, momentos más tarde se informó que el recién nacido había muerto.

“A pesar de los esfuerzos por médicos del Hospital, se reportó el fallecimiento del pequeño”, afirmaron.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del bebé abandonado en el Tecnológico de Ecatepec, se dio parte a la Fiscalía del Estado de México (FGJEM), para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

“La Fiscalía de Estado de México tuvo conocimiento de los hechos y se iniciará investigación por el tema, respecto al bebé abandonado en el Tecnológico de Ecatepec y su fallecimiento”, aseguró.

Video: Muere Bebé Tras Ser Abandonado en un Bote de Basura del Tecnológico de Ecatepec, Edomex

¿Cómo es y qué carreras se imparten en el Tecnológico de Ecatepec?

El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), ahora está en la mira de las autoridades, ya que investigan a la madre o padres del pequeño que fue abandonado en un bote de basura de los baños de la escuela y posteriormente murió.

Aunque las indagatorias comienzan, una de las posibles líneas de investigación es que se pudo tratar de una estudiante o trabajadora administrativa del Tecnológico de Ecatepec.

Esta escuela es de nivel superior y está ubicada sobre la avenida Carlos Hank González en la colonia Valle de Anáhuac de la Sección Fuentes en el municipio de Ecatepec, Edomex.

Este es un punto clave para la movilidad de los mexiquenses, por lo que su cercanía con la estación Ecatepec de la Línea B Metro, la cual va de Ciudad Azteca a Buenavista, la convierte en una institución llamativa para los estudiantes.

El TESE tiene una oferta educativa variada. Las carreras que se brindan en el Tecnológico de Ecatepec son:

Ingeniería Química

Ingeniería Bioquímica

Ingeniería en Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Industrial

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Ingeniería en Informática

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería en Gestión Empresarial

Ingeniería Aeronáutica

Licenciatura en Contador Público

El TESE también ofrece diversas maestrías, por ello, es una universidad que es solicitada por los alumnos que planean desarrollarse en alguna de estas áreas de estudio.

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