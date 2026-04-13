Familia Despide a Henry en Funeral: Niño que Murió tras Ataque a Tienda 3B en Chalco, Edomex

Henry, el niño de dos años que resultó lesionado durante el incendio de una Tienda 3B en Valle de Chalco, Edomex, durante los disturbios por la caída de Nemesio Oseguera “El Mencho”, murió este domingo luego de luchar por su vida durante varias semanas en un hospital ubicado en la CDMX; hay cuatro personas detenidas por el ataque.

Los seres queridos de Henry tenían la esperanza de volver a verlo en casa, jugar y escucharlo reír. Ahora se preparan para realizar su funeral entre lágrimas de tristeza e impotencia.

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El pequeño Henry estuvo hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), desde el 22 de febrero. El menor presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo, por está razón, fue sedado y sometido a diversas operaciones para tratar de ayudarlo.

Sin embargo, su familia fue notificada sobre su fallecimiento el domingo 12 de abril.

¿Cómo será despedido el niño Henry?

Este lunes, sus restos fueron entregados a sus seres queridos, por lo que fueron trasladados a una funeraria ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, llegarán a su vivienda en el municipio de Valle de Chalco.

En el inmueble ya se encuentran familiares, amigos y vecinos, quienes siempre estuvieron atentos a su estado de salud y ansiaban volver a verlo y acompañarlo en su recuperación.

Flores blancas, globos y un doloroso vacío invaden la vivienda en la que el niño Henry pasaba sus días aprendiendo del mundo, rodeado del cariño de sus padres y hermana.

Video: Entregan Cuerpo de Henry, Niño que Murió tras Incendio en Valle de Chalco

¿Qué pasó con Henry en la Tienda 3B en Valle de Chalco?

El 22 de febrero Henry y su familia acudieron a la tienda de conveniencia a realizar algunas compras. El pequeño estaba cerca del área de cajas eligiendo una golosina, cuando sujetos encapuchados arrojaron combustible y prendieron fuego. Empezó la tragedia.

Las personas que se encontraban a su alrededor trataron de ayudarlo. Su padre, Carlos Noé, y un hombre en situación de calle, identificado como Roberto Carlos, lo sacaron del infierno en el que se convirtió el comercio; los tres resultaron heridos.

No obstante, Henry fue quien terminó con las lesiones más severas, ya que prácticamente todo su cuerpo fue alcanzado por las llamas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) comenzó una investigación para esclarecer el ataque a la Tienda 3B, el cual ocurrió luego de que fuerzas federales abatieron a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Derivado de estas investigaciones han detenido a cuatro personas identificadas como:

Miguel Ángel “N”

Édgar “N”, “El Peluso”

Antonio “N”, “El Negro”

Un menor de edad

Durante las audiencias los presuntos implicados revelaron que el 22 de febrero de 2026, día en que se confirmó la muerte de “El Mencho” en un operativo en Jalisco y se registraron disturbios en varias partes del país, fueron contactados para también cometer actos vandálicos en el Edomex.

Ante la Autoridad Judicial indicaron que les ofrecieron 8 mil pesos por cometer estos actos. Una mujer que acudió como testigo indicó que vio a los sospechosos reunidos en calles de la colonia San Miguel Xico. Asimismo, vio el momento exacto en el que Miguel Ángel les entregó botellas con combustible a otras dos personas que iban en motocicletas.

Además escuchó cuando el sujeto les dio indicaciones precisas para provocar caos:

“Órale, pero quiero aunque sea un muerto; si no, no les pago”, dijo el sujeto.

La familia de Henry pedirá a la Fiscalía Edomex que se reclasifique el delito por el que están señalados los sospechosos y que ahora se les acuse de homicidio en agravio del menor de edad.

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