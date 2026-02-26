Dan Prisión Preventiva a Mando y 10 Policías de Michoacán por Bloqueos tras Muerte del "Mencho"

El saldo tras la caída de “El Mencho” se sigue actualizando. La Fiscalía de Michoacán informó que los 11 policías municipales de Ecuandureo, entre ellos, el director de la corporación, fueron vinculados a proceso por realizar bloqueos carreteros a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, los elementos de seguridad y el director de la policía, Jorge Andrés “N”, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva ante el riesgo de fuga.

Noticia relacionada: ¿Quién es La Rana, Alto Mando del Cártel de Sinaloa por quien EUA Ofrece Millonaria Recompensa?

Lo anterior, luego de que se encontraron los elementos suficientes sobre su presunta participación en los bloqueos ocurridos el domingo 22 de febrero.

Video: Caen 11 Policías Encapuchados y Cargados con Metanfetamina de Ecuandureo, Michoacán

¿Cómo participaron los policías en los bloqueos de Michoacán?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los elementos detenidos circulaban en dos patrullas municipales; no obstante, iban encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran.

Esto causó que la Guardia Civil realizara una inspección cuando los halló en inmediaciones de la región de Zamora. Durante la revisión les encontraron dosis de una sustancia posiblemente metanfetaminas, por lo que fueron presentados ante la Fiscalía de Michoacán.

Luego de que "El Mencho" fuera abatido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, en México se registraron diversos hechos violentos, entre ellos, bloqueos carreteros.

Tan solo en Michoacán se contabilizaron 32 bloqueos durante el domingo 22 y el lunes 23 de febrero. Las zonas más afectadas fueron:

Aguililla

Coalcomán

Morelia

Zitácuaro

Ecuandureo

La Piedad

Historias recomendadas:

EPP