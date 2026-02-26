¿Quién es La Rana, Alto Mando del Cártel de Sinaloa por quien EUA Ofrece Millonaria Recompensa?

René Arzate-García, alias, “La Rana”, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa (CDS), está bajo la mira de las autoridades estadounidenses, quienes ofrecen una recompensa millonaria por información que lleve a su captura, debido a que es un objetivo prioritario para combatir el narcotráfico, pero, ¿quién es este sujeto y cómo opera? Estos son los detalles.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que “La Rana” y su hermano , y su hermano, Alfonso Arzate-García, también conocido como "Aquiles", son señalados por narcoterrorismo, así lo confirmó el fiscal federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon.

Noticia relacionada: El Mencho: ¿Su Hija Jessica Johanna Oseguera González, “La Negra”, será Sucesora del CJNG?

Anunciamos que el Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información relacionada con el arresto y/o la condena de ‘La Rana’ y su hermano Alfonso Arzate García, alias, ‘El Aquiles’

Asimismo indicó que estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, con la finalidad de “llevar a los hermanos Arzate-García ante la justicia”.

Pero, ¿por qué René Arzate-García, alias, “La Rana” es uno de los criminales más buscados y cuál es su papel al frente del Cártel de Sinaloa?

Video: EUA Presenta Cargos de Narcoterrorismo Contra ‘La Rana’ del Cártel de Sinaloa

¿Quién es René Arzate-García, “La Rana”?

René Arzate-García, alias, “La Rana”, “General” o “Apa”, es una figura importante para el Cártel de Sinaloa, debido a que es considerado como un miembro de alto rango de esta organización, específicamente de la facción alineada con Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con las autoridades internacionales y mexicanas, “La Rana”, es famoso por su violencia en sus operaciones, por lo que, mediante la fuerza y el miedo, ha logrado el control del corredor de drogas de Tijuana, Baja California.

De hecho, aparece en el listado de objetivos generadores de violencia en la entidad, ya que la mayor parte de sus operaciones se concentran en las áreas que comprenden Tijuana y Rosarito, no obstante, su presencia es prácticamente en toda la zona norte del estado. En estos puntos fronterizos realiza lavado de dinero y de la distribución de:

Metanfetamina

Cocaína

Fentanilo

Marihuana

Ahora bien, “La Rana” sí ha pisado la cárcel. René Arzate García fue detenido por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en octubre de 2013 en Baja California. Los registros mexicanos refieren que fue aprehendido por delitos como:

Delincuencia organizada

Delitos contra la salud

Investigaciones por delitos de alto impacto como homicidio y secuestro en el ámbito estatal

Sin embargo, fue liberado en el 2019 porque los cargos federales no pudieron ser sostenidos por las autoridades en ese momento. Incluso, René Arzate-García, alias, “La Rana”, promovió un amparo en el que refirió que su detención presentó irregularidades. Así lo señala el documento presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en diciembre de 2020

La ejecución de dichas órdenes de detención, presentación y aprehensión, fuera de todo procedimiento sin motivo o causa que lo justifique, vulnerándose así los derechos humanos y fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en mi perjuicio

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha colaborado con autoridades internacionales para identificar y sancionar redes financieras vinculadas a su organización, bajo el marco de cooperación de seguridad bilateral (Marco del Bicentenario), por lo que hay nuevas acusaciones y recompensas por delitos de conspiración y narcotráfico.

René Arzate-García, “La Rana”, actualmente tiene 43 años de edad y es buscado por cargos federales.

Se cree que “La Rana" está en México, indicó el FBI en su sitio web

Historias recomendadas:

EPP