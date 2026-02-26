EUA Acusa de Narcoterrorismo a Integrantes del Cártel de Sinaloa y Ofrece 10 MDD de Recompensa

El gobierno de Estados Unidos anunció que ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de dos operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana. Se trata de los hermanos René y Alfonso Arzate García, señalados por narcoterrorismo.

René Arzate García , alias “La Rana” y Alfonso Arzate García , conocido como “Aquiles” son señalados por operar para el Cártel de Sinaloa desde hace 15 años en Tijuana.

Ofrecen recompensa de hasta 10 millones por operadores del Cártel de Sinaloa en Tijuana

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado han lanzado una recompensa de 5 millones por René Arzate García, conocido como “La Rana”. Además, ofrece otros 5 millones de dólares por su hermano, Alfonso Arzate García, conocido como “Aquiles”.

Se les acusa de haber coordinado las operaciones de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Tijuana a lo largo de los últimos quince años. En un comunicado, el Departamento de Estado apunta:

Estas recompensas se ofrecen en coordinación con la División de San Diego de la DEA y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, en un esfuerzo conjunto para llevar a los hermanos Arzate García ante la justicia.

¿De qué se acusa a los hermanos Arzate García?

Según el comunicado emitido por el gobierno de Estados Unidos, los hermanos Arzate García “han controlado conjuntamente la plaza de Tijuana para el Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años”. Además, se les señala por “mantener su autoridad mediante la violencia, alianzas estratégicas y una profunda influencia local”, lo que incluiría conexiones con la política y la policía.

En 2014, el Distrito Sur de California señaló a los hermanos Arzate García por delitos de narcotráfico en acusaciones separadas. Ambos han permanecido prófugos desde entonces. Los hermanos pertenecerían al grupo ligado a Ismael “El Mayo” Zambada, conocido actualmente como “La Mayiza”.

Cabe señalar que en 2025, el gobierno de Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa como “organización terrorista extranjera”, así como una “organización terrorista global especialmente designada”. Ante esta designación, el Departamento de Justicia ha emitido una acusación formal sustitutiva contra René Arzate García, donde se le señala por narcoterrorismo.

Además, a René Arzate García, “La Rana”, se le acusa de los siguientes delitos:

Organización delictiva continua

Apoyo material a una organización terrorista extranjera

Conspiración internacional para distribuir metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana

Lavado de dinero

Por su parte, Alfonso Arzate García señalado por conspiración para distribuir marihuana y metanfetamina.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inlgés) también emitió un comunicado donde reiteró que René Arzate-García es buscado por narcoterrorismo. En el comunicado se lee:

Los informes alegan que Arzate García, mejor conocido como "La Rana", es un líder de alto rango del Cártel de Sinaloa, responsable del narcotráfico en el norte de Baja California.

Cabe señalar que sería la segunda ocasión en que Estados Unidos emite una acusación por narcoterrorismo. La primera de este tipo se emitió contra Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva, así como contra su hijo, Pedro Inzunna Coronel.

