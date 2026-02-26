Cae 'El Salsas', Operador Financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima

En un operativo conjunto, autoridades estatales y federales detuvieron a José Israel 'N', alias "El Salsas", identificado como uno de los principales operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

La captura se concretó en la comunidad de Alcaraces, municipio de Cuauhtémoc, y ocurre días después de que el propio líder de esa organización criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", falleciera el pasado domingo 22 de febrero luego de un operativo en Tapalpa, Jalisco.

¿Quién es 'El Salsas' y qué hacía para el CJNG?

De acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, el detenido era responsable de recaudar el dinero generado por las células del CJNG en el estado, así como de su traslado y entrega a los mandos de la organización. Sus actividades logísticas abarcaban un corredor entre Jalisco y Colima, lo que lo convertía en un eslabón clave en la cadena financiera del cartel.

Fue detenido junto a Samanta Sarahí 'N', y al momento de la captura se les encontraron diversas bolsas de plástico con narcóticos: pastillas presumiblemente de fentanilo, dosis de metanfetaminas y cocaína.

La operación que lo sacó de circulación

La detención fue ejecutada por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México (Marina).

Tras la puesta a disposición ante el Ministerio Público, un juzgado lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, específicamente por posesión de metanfetaminas y fentanilo, conducta prevista en el artículo 195 bis del Código Penal Federal.

En la misma audiencia se fijó el periodo para que las autoridades ministeriales realicen la investigación complementaria correspondiente.

Lo que dijeron las autoridades

La Mesa de Coordinación Estatal reiteró, en su comunicado, su compromiso institucional frente a la criminalidad:

Seguir trabajando por la tranquilidad de las familias colimenses, combatiendo la criminalidad y la impunidad

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar delitos a través del 911 o de la línea anónima 089.

Historias recomendadas:

CT