Reportan Supuesta Amenaza de Bomba: ¿Qué Pasó Hoy en Ciudad Judicial CDMX?

La mañana de hoy, 26 de febrero de 2026, miles de personas fueron evacuadas en Ciudad Judicial de la Ciudad de México (CDMX), por una presunta amenaza de bomba; en N+, te informamos qué pasó este jueves en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La nueva alerta por la supuesta bomba, en Ciudad Judicial, ocurrió luego de que el miércoles, miles de personas también fueron desalojadas de un edificio del Poder Judicial en San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, como te informamos en N+.

Video: Amenaza de Bomba en Ciudad Judicial, CDMX: Desalojan a Trabajadores

¿Qué pasó hoy en Ciudad Judicial?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que policías acudieron a los juzgados ubicados en la avenida Doctor Lavista, al cruce con Doctor Rafael Lucio, luego de haber recibido una denuncia por supuestos artefactos explosivos.

Personal de Protección Civil indica la suspensión de actividades en Ciudad Judicial en CDMX por una presunta amenaza de explosivos.



Ante la emergencia, al menos 7 mil personas fueron desalojadas de las oficinas y los juzgados de Ciudad Judicial.

Desalojo en Ciudad Judicial. Foto. N+

De inmediato, personal especializado del Agrupamiento Zorros de la SSC revisó y recorrió las instalaciones para descartar la presencia de objetos que pusieran en riesgo a las personas.

En tanto, el Poder Judicial de la Ciudad de México mencionó que “se activaron los protocolos institucionales correspondientes ante una amenaza de riesgo en las inmediaciones de los Juzgados” y que adoptaron “las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las personas usuarias y del personal del Poder Judicial.

Se exhorta a todo el personal del Poder Judicial y público en general a atender las indicaciones de las autoridades y a mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Mientras que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que “la prioridad siempre será proteger vidas”, por lo que las autoridades seguirán trabajando en el lugar “para garantizar la seguridad de todas y todos”.

¿Hubo bomba?

Luego de una revisión exhaustiva en pasillos, baños, estacionamientos, oficinas y demás lugares del inmueble, la SSC anunció que “no se localizó ningún objeto que pusiera en riesgo la integridad física de las personas”.

Por lo anterior, en coordinación con las autoridades del sitio, ya se coordina el reingreso de los trabajadores y visitantes al lugar.

Miles de personas desalojaron oficinas y juzgados, en Ciudad Judicial. Foto: N+

Emergencia queda bajo control

El Poder Judicial de la Ciudad de México agregó que no se registraron “incidentes que pusieran en riesgo la integridad de las personas”.

Actualmente, la situación se encuentra bajo control.

Mapa de Ciudad Judicial, en CDMX

Con información de N+.

RMT