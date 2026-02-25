Inicio Ciudad de México ¿Hubo Amenaza de Bomba en San Ángel? Esto Pasó Hoy en Edificio del Poder Judicial en CDMX

¿Hubo Amenaza de Bomba en San Ángel? Esto Pasó Hoy en Edificio del Poder Judicial en CDMX

|

N+

-

Elementos de emergencia acudieron al sitio; el edificio fue desalojado

Explosivo

Reportan explosivo en inmediaciones del Poder Judicial. Foto: SSC

COMPARTE:

La tarde de hoy, 25 de febrero de 2026, se reportó una amenaza de bomba en San Ángel, en la Ciudad de México, en N+ te compartimos qué pasó en el edificio del Poder Judicial

El incidente ocurrió en el edificio ubicado sobre Avenida de los Insurgentes, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) señaló que personal del Agrupamiento Zorros acudió al inmueble, donde se reportó un explosivo y que llevaron a cabo la evacuación de los trabajadores. 

Sin embargo, no encontraron ningún objeto explosivo, por ello, las y los trabajadores pudieron regresar al edificio

Al momento, los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros. Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto.

Noticia relacionada: Paro de labores Poder Judicial CDMX: ¿Hasta Cuándo Durará y Qué Pasará con los Procesos Legales?.

Revisaron el inmueble de forma exhaustiva 

En imágenes difundidas por la SSC se observó a personas reunidas en el exterior del inmueble, así como la presencia de unidades de emergencia.

Cabe señalar que como medida de seguridad, los elementos apoyaron en la evacuación de trabajadores del edificio mientras se realizaba una inspección detallada, dicha revisión incluyó:

  • Oficinas.
  • Baños.
  • Estacionamientos.
  • Áreas comunes.

 

Historias recomendadas: 

FBPT

Última Hora
Cargando...
Inicio Ciudad de México Hubo amenaza bomba poder judicial cdmx hoy 25 de febrero 2026 que paso edificio san angel