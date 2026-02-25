¿Hubo Amenaza de Bomba en San Ángel? Esto Pasó Hoy en Edificio del Poder Judicial en CDMX

La tarde de hoy, 25 de febrero de 2026, se reportó una amenaza de bomba en San Ángel, en la Ciudad de México, en N+ te compartimos qué pasó en el edificio del Poder Judicial.

El incidente ocurrió en el edificio ubicado sobre Avenida de los Insurgentes, casi esquina con Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) señaló que personal del Agrupamiento Zorros acudió al inmueble, donde se reportó un explosivo y que llevaron a cabo la evacuación de los trabajadores.

Alrededor de 1,000 personas fueron desalojadas de las instalaciones del Poder Judicial ubicadas sobre la avenida Insurgentes Sur, alcaldía Álvaro Obregón; servicios de emergencia se encuentran en la zona.



Sin embargo, no encontraron ningún objeto explosivo, por ello, las y los trabajadores pudieron regresar al edificio.

Al momento, los uniformados apoyaron a evacuar a los trabajadores y realizaron una revisión exhaustiva en todas las zonas del edificio, estacionamientos, baños, oficinas, entre otros. Luego de una búsqueda, no se localizó ningún objeto.

Revisaron el inmueble de forma exhaustiva

En imágenes difundidas por la SSC se observó a personas reunidas en el exterior del inmueble, así como la presencia de unidades de emergencia.

Cabe señalar que como medida de seguridad, los elementos apoyaron en la evacuación de trabajadores del edificio mientras se realizaba una inspección detallada, dicha revisión incluyó:

Oficinas.

Baños.

Estacionamientos.

Áreas comunes.

