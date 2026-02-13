Empleados del Poder Judicial estallaron en un paro de labores hoy viernes 13 de febrero de 2026, lo que ha ocasionado bloqueos en diferentes puntos de la Ciudad de México, debido a su inconformidad por la elección sindical.

Video. Trabajadores del Poder Judicial Realizan Bloque en Niños Héroes, CDMX; Rutas Alternas

Los inconformes exigen que se realice una nueva votación de manera transparente para elegir a su representante.

Hay cierres de sedes para presionar a revocar la elección sindical

Las personas que protestan procedieron al cierre de distintas sedes para presionar al Tribual Federal de Conciliación y Arbitraje en intervención para la revocación en la elección sindical.

¿Hasta cuándo durará y qué pasará con mis procesos legales?

El Sindicato Único del Poder Judicial dio a conocer que se fue a paro de labores indefinido, como una forma de manifestación al exigir que se repitan las elecciones para renovar la Secretaría General y el Comité Ejecutivo Central del Sindicato.

Pero el impacto de un paro de labores depende del tipo de caso y de las medidas que dicte el Consejo de la Judicatura local.

¿Qué pasará con mis procesos legales?

Lo que ocurre generalmente con lo trámites cuando hay paros es lo siguiente;

Suspensión de plazos y términos

Regularmente se suele declarar días inhábiles y el tiempo legal para presentar pruebas, contestar demandas o interponer recursos se “queda congelado".

¿Cómo se reanudará?

Una vez que los trabajadores levanten el paro, los términos legales vuelven a correr donde se quedaron.

¿Qué pasa con las audiencias y citas?

Las audiencias programadas durante los días de protesta se cancelan y deben volver a agendarse. Al no estar personas trabajando en los juzgados, las notificaciones personales quedan suspendidas.

¿Que hacer si se extiende el paro?

Se recomienda consultar el Boletín Judicial para verificar si se emitieron acuerdos de suspensión de plazos en el sitio oficial del Poder Judicial CDMX .

. Comunicarse con el abogado del caso

Con información de N+

HVI