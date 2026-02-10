Llegan a Zacatecas los Cuerpos de los Mineros Localizados Sin Vida en Concordia, Sinaloa

Tras una búsqueda intensa de más de 15 días, fueron localizados sin vida José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, mineros zacatecanos que estaban desaparecidos desde finales de enero en Concordia, Sinaloa.

Los cuerpos de José Ángel e Ignacio Aurelio fueron encontrados el 5 de febrero en una fosa clandestina de la comunidad del Verde, perteneciente a Concordia.

El día de ayer tuvimos comunicación con familiares, quienes nos confirmaron esta situación. Cabe señalar que hemos tenido, en todo momento, contacto con personas cercanas al segundo de estos mineros Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Darán sepultura a José Ángel e Ignacio en Zacatecas

Los cuerpos de los mineros fueron trasladados hasta el estado de Zacatecas, llegando aproximadamente a las 10:00 horas de este lunes. Los servicios funerario de José Ángel, de 37 años, se llevaron a cabo en Cañitas de Felipe Pescador, mientras que los de Ignacio Aurelio, de 40 años, en Sombrerete.

¿Quién investigará la muerte de los mineros?

El Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que el caso está a cargo de instancias federales, por ello la Fiscalía Estatal aportó toda la información recopilada desde el inicio del caso para colaborar en la investigación.

Se sigue la privación ilegal de la libertad; ya le corresponde a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, quien ya trajo el asunto. Ya nos pidió que entregáramos toda la carpeta de investigación que nosotros habíamos iniciado Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

