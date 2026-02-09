Muere Estudiante de 17 Años Tras Ingresar al Lago de La Encantada por un Reto

En Zacatecas, un reto entre adolescentes terminó en tragedia. El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando un grupo de estudiantes de la Preparatoria 4, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, buscaba la hazaña de cruzar el lago de La Encantada.

Noticia relacionada: Turista de CDMX Muere Ahogado en Playa Caletilla en Acapulco, Guerrero

Autoridades informaron que el joven, identificado como Diego, ingresó al lago como parte del reto, sin contar con las condiciones de seguridad necesarias. Alrededor de las 03:00 de la tarde; al notar que el estudiante no salía del agua, se solicitó el apoyo a través del 911 de emergencias, refiriendo que el menor llevaba aproximadamente 20 minutos adentro del lago.

De inmediato se movilizaron los servicios de emergencia y al llegar al sitio, se acordonó la zona para tratar de rescatar al adolescente sin tener éxito.

¿Qué se sabe de la muerte del menor en el lago de La Encantada?

De acuerdo con Luis Felipe Santos Quintanilla, coordinador municipal de Protección Civil de Zacatecas, el menor se hundió a escasos metros de llegar a la orilla. Además refirieron que el joven tenía 17 años.

Tras casi cuatro horas, el personal de Protección Civil municipal y estatal consiguió rescatar el cuerpo de Diego del Lago la Encantada, aproximadamente a las 07:00 de la noche.

Una vez realizado el rescate el cuerpo, este fue entregado a elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes quedaron a cargo de las indagatorias y determinar la causa del deceso.

Piden a la ciudadanía no ingresar al lago de La Encantada

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, en especial a los jóvenes y visitantes del parque La Encantada, para que no ingresen al lago ni realicen retos o actividades de riesgo en el lugar, debido a que las condiciones de temperatura, fondo fangoso y terreno irregular representan un peligro latente para la vida.

Aparte de los retos, hacen juegos que ponen en riesgos integridad y su vida. Por eso, también es un llamado a los padres de familia, supervisar y vigilar las conductas de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para evitar precisamente estas tragedias Luis Felipe Santos Quintanilla, Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: