Localizan Sin Vida a José e Ignacio, Mineros Zacatecanos Desaparecidos en Concordia, Sinaloa

Después de más de 15 días de búsqueda, fue localizado sin vida el minero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio Cañitas de Felipe Pescador. Al igual que Ignacio Aurelio Salazar Flores.

José Ángel fue privado de la libertad por un grupo armado el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, junto con otros nueve compañeros, entre ellos, ingenieros y técnicos.

A través de redes sociales familiares, amigos y empresas mineras, confirmaron la lamentable noticia y expresaron sus condolencias a la familia.

¿Dónde localizaron los cuerpos de los mineros zacatecanos?

La mañana del pasado jueves 5 de febrero, en la comunidad del Verde, perteneciente al municipio de Concordia en Sinaloa, fue localizada una fosa clandestina donde autoridades señalaron que, encontraron restos óseos y un cuerpo sin vida que por las características, podría tratarse de uno de los mineros.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que, hasta el momento, como resultado de los operativos para dar con el paradero del grupo de mineros, hay cuatro personas detenidas que podrían estar relacionadas con la desaparición de los trabajadores.

#COMUNICADO

Sector minero unido lamenta la confirmación del deceso de compañeros mineros privados de la libertad y exige el fortalecimiento de las investigaciones y la garantía de seguridad



El sector minero nacional expresa su más profundo pésame a las familias y seres queridos… pic.twitter.com/ON5cdijyCf — Camimex Oficial (@Camimex_Oficial) February 9, 2026

Se espera que en las próximas horas el cuerpo del joven minero sea entregado a sus familiares para que lo despidan en la tierra que lo vio nacer.

Ya suman tres mineros localizados sin vida en Concordia

Pero José Ángel no es el único minero localizado sin vida, ya que autoridades de seguridad confirmaron la identificación de un tercer minero sin vida en la fosa clandestina de Concordia, Sinaloa. Se trata de Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas y trabajador de la minera Vizsla Silver Corp.

Con él, ya suman 3 mineros muertos de los 10 desaparecidos. Cabe recordar que también encontraron sin vida a José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Guerrero.

Yadira Limón y Las Noticias N+

