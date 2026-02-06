Dictan Prisión Preventiva al Exdirector de Seguridad Pública de Tlaltenango, Zacatecas

Ya se llevó a cabo la audiencia inicial donde se dictó prisión preventiva al exdirector de Seguridad Pública Municipal de Tlaltenango, Juan Diego ‘N’, señalado por el delito de secuestro agravado cometido a inicios de 2025, cuando aún estaba en funciones.

El Fiscal General del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, mencionó hace unos días que, autoridades federales y estatales, realizaron un operativo muy sigiloso y estratégico en el municipio de Tlaltenango y que la atención se ha centrado en la protección de la víctima, por lo que se mantiene bajo resguardo de la autoridad para garantizar su integridad durante el proceso judicial.

La víctima se encuentra con nosotros; está bajo resguardo de la Fiscalía General de justicia del Estado de Zacatecas con un acompañamiento debido por parte de la propia comisión de atención a víctimas y un seguimiento de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Hay presuntos casos de abuso de autoridad en Tlaltenango

El fiscal de Zacatecas agregó que, integrantes de esta corporación de seguridad, incluido el exdirector, quien ya enfrenta un proceso legal, tienen antecedentes relacionados con presuntos casos de abuso de autoridad.

Hoy, este caso del exdirector de Tlaltenango deja en evidencia la importancia de fortalecer y aplicar los mecanismos de control y confianza a los cuerpos de seguridad.

Son circunstancias que al final de cuentas va a haber una repercusión en algunos casos puede ser una sanción administrativa; muchos otros, como es el caso, se inicia una investigación estamos hablando de una responsabilidad penal y puede tener una consecuencia que podría llegar a un tema de una sentencia Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

Yadira Limón / N+

