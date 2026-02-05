Detención del Alcalde de Tequila, Jalisco: ¿Qué se Sabe al Momento y Por Qué es Investigado?

El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego ‘N’, fue detenido durante las primeras horas de este 5 de febrero. De acuerdo con autoridades, en el estado se integran cuatro carpetas de investigación, relacionadas a extorsión, amenazas y violencia de género.

La primera denuncia contra Diego ‘N’, fue presentada por una compañía tequilera y ,posteriormente, las siguientes carpetas de investigación fueron abiertas en el Área de Visitaduría, por presuntas amenazas y violencia política.

¿Qué se sabe de la detención del alcalde de Tequila?

La detención fue informada por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que tres presidentes municipales del Estado de México fueron detenidos por denuncias ciudadanas, al igual que el presidente municipal de Tequila, Diego ‘N’.

Asimismo, también fueron detenidos tres servidores públicos más del Ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas. Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el Combate a la Corrupción, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué investigan al alcalde de Tequila?

Según el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el alcalde de Tequila presuntamente encabezó esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras. Además, de supuestamente liderar una red corrupción dentro del ayuntamiento de Tequila, tal como el cobro ilegal a empresarios e incluso, el desvío de recursos públicos.

Ante este hecho, es importante mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco tomó control del patrullaje del municipio. Por otra parte, al mediodía se prevé que la autoridad estatal realice una revisión de licencia oficial colectiva para las armas de fuego y el estatus administrativo de la comisaría.

