Será Obligatorio el Uso de Cubrebocas en Escuelas de Educación Básica; Estos son los Municipios

Será obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas de Jalisco ante brote de sarampión

Nota relacionada: ¿Cuántos Casos de Sarampión se Han Registrado en México?

La Secretaría de Salud Jalisco informó, a través de un oficio, que a partir del próximo 5 de febrero y durante los siguientes 30 días, será obligatorio el uso de cubrebocas en las escuelas de educación básica de distintos municipios del estado.

La medida se implementa como respuesta al brote de sarampión que actualmente atraviesa Jalisco y busca contener la propagación del virus entre la comunidad estudiantil.

Será obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas. Foto: N+

¿Cuáles son los municipios en los que se deberá usar cubrebocas en planteles escolares de educación básica?

De acuerdo con la dependencia, la disposición aplicará únicamente en los municipios con mayor índice de casos registrados: San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Autoridades sanitarias señalaron que esta acción preventiva se suma a otras estrategias de vigilancia epidemiológica y exhortaron a padres de familia y personal docente a colaborar en el cumplimiento de la medida para proteger la salud de los menores.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: