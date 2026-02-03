Choque de Ambulancia Deja 1 Paciente Muerto y 5 Lesionados en Carretera Ameca a Mascota

Un fatal accidente se registró este domingo sobre la carretera Ameca–Mascota, a la altura del tramo correspondiente al municipio de Talpa de Allende, luego de que una ambulancia de Protección Civil y Bomberos de Talpa se impactara contra un muro por causas que ya son investigadas por las autoridades.

Un paciente que era trasladado falleció tras el fuerte impacto

A consecuencia del fuerte choque, el paciente que era trasladado en la unidad perdió la vida en el lugar del percance. Asimismo, se reportaron cinco personas lesionadas, tres de ellas integrantes del personal de la ambulancia y dos familiares del enfermo que lo acompañaban durante el traslado.

Autoridades confirmaron que una paramédico resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada de emergencia a un hospital en Puerto Vallarta para recibir atención médica especializada.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar apoyo, asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

