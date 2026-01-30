Falsos Trabajadores de Telecomunicaciones Cometen Violento Robo en Vivienda de Guadalajara

Autoridades investigan un violento robo registrado en la colonia San Andrés, en Guadalajara, donde cuatro sujetos se hicieron pasar por trabajadores de una empresa de telecomunicaciones para ingresar a un domicilio particular y despojar a sus moradores de un vehículo y varios objetos de valor.

Noticia Relacionada: Hombre se Hace Pasar por Técnico de Internet y Abusa de Una Menor de Edad en Juanacatlán

Los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de telecomunicaciones

Los hechos ocurrieron sobre la calle Miguel Bernal, cuando cuatro hombres arribaron a una vivienda argumentando que realizarían un supuesto trabajo relacionado con servicios de telecomunicaciones. Al exterior del inmueble hablaron con dos mujeres, quienes, al no sospechar de la situación, les permitieron el acceso.

Una vez dentro del domicilio, los sujetos cambiaron su actitud y comenzaron a actuar de manera violenta. Los responsables golpearon a las dos mujeres que se encontraban en el interior de la casa, logrando apoderarse de las llaves de un vehículo, así como de varios relojes y otros objetos de valor.

El vehículo logró ser recuperado

Tras cometer el atraco, los agresores huyeron a bordo del automóvil robado, lo que generó una rápida movilización policial en la zona. Minutos después, el vehículo fue localizado y recuperado a tan solo unas cuadras del lugar de los hechos, sin que se informara sobre personas detenidas hasta el momento.

Elementos de la Policía de Guadalajara acudieron al sitio para brindar atención a las víctimas, quienes presentaban lesiones derivadas de la agresión física. Paramédicos valoraron a las mujeres en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, según informaron fuentes oficiales.

El robo quedó registrado por cámaras de seguridad de varios domicilios cercanos, cuyas grabaciones ya son analizadas por las autoridades como parte de la investigación para identificar y localizar a los responsables.

Miguel Zaragoza García / N+

Historias Recomendadas: