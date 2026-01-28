Rescatan a 52 Perros en Estado de Desnutrición que Vivían en un Departamento de Guadalajara

Fueron rescatados 52 perros de diferentes edades y tamaños que vivían en situación deplorable al interior de un departamento de 60 metros cuadrados, ubicado en la colonia Infonavit Estadio, en el municipio de Guadalajara.

Nota relacionada: Hay 19 Perritos Esperando Ser Adoptados Tras Rescate en Albergue de Zapopan

El inmueble habitado por dos personas acumuladoras, fue reportado a la Fiscalía de Jalisco, la cual en coordinación con la Agencia del Ministerio Público de Crueldad Animal, y con una orden de cateo, resguardó y aseguró a todos los perros.

Cabe señalar que los perros presentaban un severo cuadro de desnutrición, malformaciones y hasta canibalismo.

Son edificios y en el cuarto piso, la verdad un hacinamiento terrible y encontramos el grado más extremo de canibalismo, entre ellos mismo se estaban comiendo Guillermo Koscowski Sevilla, Director de Bienestar Animal de Guadalajara

Los perros fueron entregados a la unidad de Bienestar Animal de Guadalajara, en donde se realizan los dictámenes periciales y reciben las atenciones veterinarias oportunas para su recuperación y así determinar cuántos de ellos tendrán una segunda oportunidad.

El pronóstico sigue siendo reservado, ya que este problema de hacinamiento y la cantidad y consanguinidad de ellos, contamos con malformaciones, con problemas muy evidentes de tumoraciones, sobre todo. Finalmente vamos a ver cuáles son al final, de lo que arrojen los resultados clínicos médicos, decidir cuáles podrían ser candidatos a la adopción Guillermo Koscowski Sevilla, Director de Bienestar Animal de Guadalajara

Respecto a los dueños de los 52 perros, siguen en libertad, mientras se determina la judicialización de la carpeta de investigación que llevan a cabo las autoridades.

Incrementan las denuncias contra el maltrato animal en Jalisco

En el estado de Jalisco, el maltrato animal va en aumento, datos de la Fiscalía del Estado revelaron que durante agosto de 2025, se registró un incremento de aproximadamente 50% en denuncias.

Tan sólo en la unidad de Protección Animal de Guadalajara, en este momento son 30 perros de raza pequeña y mediana los que aún están en la búsqueda de su hogar.

En Jalisco, el maltrato o crueldad animal es un delito que puede costar desde los seis meses hasta los tres años en prisión.

Ivonne Alcántara / N+

Historias recomendadas: