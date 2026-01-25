Detienen a Policía de Guadalajara por Presuntamente Abusar de un Menor en Tlajomulco

Un elemento activo de la Policía de Guadalajara fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga por presunto abuso sexual contra un adolescente.

¿Qué se sabe del hecho?

La madruga del domingo, un menor de 17 años se encontraba trabajando como guardia de seguridad en una empresa de seguridad privada, ubicada en Boulevard Lomas del Sur, al cruce con avenida Loma de Madrid en el fraccionamiento Lomas del Sur, en Tlajomulco.

Según el afectado, estaba en su zona de vigilancia cuando un hombre mayor ingresó y le ofreció una bebida. Instantes después cayó inconsciente.

Al recobrar el conocimiento, se percató que ambos estaban semidesnudos, por lo que de inmediato pidió auxilio al 911 de emergencias y, a la llega de los policías de Tlajomulco, localizaron al menor bajo amenaza, así como al sujeto señalado de presunta agresión sexual.

Este se identificó como elemento activo de la Comisaría de Guadalajara, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Ciudad Niñez.

¿Qué pasó con el menor afectado?

En tanto, el adolescente, fue atendido por paramédicos para realizarle una valoración médica en el lugar y posteriormente trasladarlo a las instalaciones correspondientes para continuar con la investigación, siendo acompañado de sus familiares.

Esto ha dicho la Comisaría de Guadalajara del presunto abusador

Cabe mencionar que la Comisaría de Guadalajara identificó al elemento detenido como Pedro ‘N’, quien estaba adscrito a la unidad de resguardo de servicios establecidos. Asimismo, informó que el oficial se encontraba en su día franco.

Además, reiteraron que no permitirán ninguna conducta que vaya contra los valores de la institución.

