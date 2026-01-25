Mueren Dos Personas Calcinadas en Tráiler Tras Choque en la Autopista Zapotlanejo-Maravatío

Suman tres personas fallecidas en accidentes ocurridos en la autopista Zapotlanejo - Maravatío, a la altura de Ocotlán; el último percance se registró la madrugada de este domingo a la altura del kilómetro 441. Las recientes muertes, han convertido a esta vía en un verdadero reto para los operadores de tráileres.

Noticia relacionada: Mujer Choca Contra Estación de Mi Macro Calzada y Huye; Así Ocurrió el Accidente

En el último accidente, dos personas que viajaban en un tráiler murieron calcinadas luego de que su unidad se saliera del camino e impactara contra la base de concreto de un puente, cuando se dirigían hacia Guadalajara.

¿Qué provocó el accidente?

Por causas que aún se desconocen, el vehículo de carga terminó en el camellón central y se incendió. Al arribo de elementos de la Guardia Nacional, el tráiler se encontraba completamente en llamas. A pesar del siniestro, no se vio afectada la circulación vehicular. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

Cabe mencionar que otro accidente se registró el pasado 19 de enero, aproximadamente a 11 kilómetros de distancia, en el kilómetro 430, donde dos tráileres se impactaron, provocando un incendio que dejó sin vida a uno de los choferes involucrados. Ambos percances quedaron grabados en video por personas que transitaban por la zona.

Juan Pablo Ortega / N+

Historias recomendadas: