Encuentran a Hombre Sin Vida en Cajón de Estacionamiento en Guadalajara

Un hombre fue localizado muerto en un cajón de estacionamiento. El hecho ocurrió en los cruces de Manzana y la avenida Normalistas de la colonia Villas de San Juan, en Guadalajara.

Hasta el punto, arribaron policías de la comisaría tapatía después de recibir un reporte, alrededor de las 06:30 de la mañana de este sábado 24 de enero. Según autoridades, la víctima tenía golpes en la cara y tenía una edad aproximada entre los 45 y 50 años; aparentaba estar en situación de calle.

¿Qué se sabe de la muerte de este hombre en Guadalajara?

La Policía de Guadalajara señaló una supuesta riña, sin embargo, no confirmaron que esto haya sido el motivo de muerte de este hombre. El hecho aún es investigado.

Temprano, recibimos un reporte de una persona que pasaba por el punto, de una supuesta riña en el lugar Policía de Guadalajara

Asimismo; a decir de los oficiales, en el lugar es común que haya personas en situación de calle quienes aprovechan la oscuridad que hay entre los cajones de estacionamiento para consumir sustancias ilícitas. De los hechos ya se dio conocimiento al ministerio público para su mando y conducción.

Yunuen Mora / N+

