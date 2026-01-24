Detienen a Sujeto por Trata de Personas en Jalisco; Tenía Privado de la Libertad a un Menor

Por el delito de trata de personas, fue imputado a proceso un sujeto identificado como Winder Alejandro ‘N’, quien mantenía privado de la libertad a un menor de 15 años, en Jalisco.

Winder Alejandro ‘N’ fue detenido por elementos de la Guardia Nacional en medio de un operativo montado en el municipio de Encarnación de Díaz; el hombre estaba afuera de una vivienda, en la colonia El Mirador.

¿Por qué detuvieron a Winder Alejandro ‘N’ en Encarnación de Díaz?

A su paso por la vivienda, los oficiales escucharon gritos de auxilio que provenían del interior de la finca. En ese momento, el ahora detenido trató de escapar, pero no lo consiguió; al revisar el domicilio, localizaron al menor esposado y con golpes por el cuerpo. Este señaló que tenía al menos 10 días en cautiverio.

Cabe señalar que Winder Alejandro ‘N’ llevaba fajada a la cintura una pistola de grueso calibre y varios tiros útiles. Por los hechos, este sujeto fue imputado a proceso y se espera que el próximo 28 de enero sea vinculado por los delitos de trata de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia.

