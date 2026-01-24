Localizan el Cuerpo de una Persona Dentro de Maleta en Tlajomulco; Esto se Sabe

Un vecino del fraccionamiento Galaxia La Noria, en Tlajomulco de Zúñiga, encontró el cuerpo de una persona al interior de una maleta. El hallazgo ocurrió cuando caminaba en un terreno despoblado en búsqueda de materiales para reciclar.

La maleta estaba en las inmediaciones de la calle La Luna, al cruce con Mercurio, en medio de la noche. Fue así que se acercó el vecino, esperando encontrar algo para vender, pero se llevó un gran susto al ver el contenido de la maleta y de una bolsa negra.

De inmediato llamó a las autoridades, llegando hasta el terreno policías y paramédicos de Tlajomulco de Zúñiga, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

¿Qué se sabe de la víctima?

Por protocolo no se manipuló el cuerpo y, aunque no se determinó en el lugar el sexo de la persona, presuntamente podría tratarse de una mujer.

El cadáver fue enviado a las instalaciones de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia como lo marca la ley para conocer de qué manera se le dio muerte; sobre lo ocurrido, se informó a la Fiscalía de Jalisco, quien comenzó con la integración de la carpeta de investigación.

