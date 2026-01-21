Cae en Veracruz al Presunto Feminicida de Astrid Cruz y sus Hijos; Será Trasladado a Jalisco

La justicia para Astrid Cruz Casillas y sus hijos Fernando e Isabella comienza a tomar forma, luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmara la detención de Eduardo Salvador “N”, señalado como presunto feminicida serial, en el estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Detienen a Presunto Feminicida en Guadalajara; Es Señalado por Asfixiar a su Pareja

¿Cómo ocurrió la detención de Eduardo Salvador N?



De acuerdo con autoridades, la captura se logró mediante trabajos coordinados entre corporaciones de Jalisco y Veracruz, entidad donde desde hace meses se le daba seguimiento, logrando finalmente cumplimentar una orden de aprehensión.



El detenido será trasladado a Jalisco para ser presentado ante un juez y enfrentar su proceso penal por tres delitos:

Feminicidio, en agravio de Astrid Cruz Casillas, de 37 años.

Homicidio, por la muerte de su hijo Fernando, de 16 años.

Tentativa de feminicidio, por las lesiones causadas a Isabella, de 10 años en ese momento.

Esto se sabe de la agresión

Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de marzo de 2025, al interior de una vivienda ubicada en la colonia Capital Norte, en el municipio de Zapopan.

Según las investigaciones, el agresor golpeó repetidamente a Astrid y a sus dos hijos, presuntamente con un martillo. Los gritos de auxilio alertaron a vecinos, quienes llamaron a las autoridades. Al arribar, policías localizaron sin vida a la mujer y al adolescente, mientras que la menor fue hallada gravemente herida.

Antecedentes y perfil

Desde entonces se inició la búsqueda de Eduardo Salvador “N”, quien era señalado como la reciente pareja sentimental de Astrid, a quien habría conocido a través de una aplicación de citas. Familiares y amigos refieren que la víctima se había separado del sujeto apenas una semana antes, presuntamente tras otro episodio de violencia.



Las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con antecedentes penales en Sinaloa, donde habría asesinado a una expareja también con un martillo. Además, en redes sociales era señalado por su presunta relación con la muerte de otra mujer en Ciudad de México, lo que refuerza la línea de investigación que lo perfila como feminicida serial.



Familiares de Astrid confían en que, con esta detención, caiga todo el peso de la ley contra el presunto responsable y se haga justicia por las víctimas.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: