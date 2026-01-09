¿Cómo Obtener Tarjeta La Única en Jalisco? Requisitos Para Tramitarla y Tener Descuento en el TP

A partir del próximo 12 de enero, las y los jaliscienses podrán solicitar la Tarjeta Única “Al Estilo Jalisco” a través del portal oficial del Gobierno del Estado. El trámite es totalmente gratuito y permitirá acceder al subsidio del pasaje del transporte público, además de concentrar programas sociales, servicios de salud y financieros en un solo plástico.

Beneficios de Tarjeta La Única

Trámite gratuito

Acceso a subsidio de transporte

Concentración de apoyos sociales, salud y servicios financieros

Interesados deberán contar con los siguientes requisitos:

Credencial INE vigente con domicilio en Jalisco

CURP

Teléfono celular activo

Correo electrónico válido

El proceso para obtener la tarjeta consta de varios pasos que deberán realizarse en línea y de forma presencial.

Pasos para obtenerla

Ingresar a tarjetaunica.jalisco.gob.mx (a partir del 12 de enero). Registrarse e ingresar los datos personales. Subir imágenes de la INE (ambos lados), acta de nacimiento y CURP. Recibir por SMS la validación y por correo la confirmación para agendar cita. Agendar cita en el módulo más cercano. Acudir a la cita con el comprobante impreso o digital y copia de la INE. Entregar los documentos y recibir la Tarjeta Única al instante.

Las autoridades informaron que la entrega física de las tarjetas iniciará el próximo 19 de enero, en módulos ubicados en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, así como en otros municipios del estado.

El Gobierno de Jalisco estima la entrega de hasta tres millones de tarjetas durante 2026.

