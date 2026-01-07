Juego de Leyendas 2026: ¿Cuándo y Dónde Será el Partido Entre Barcelona y Real Madrid en México?

Guadalajara se convertirá en escenario de un evento histórico con la realización de la primera Copa de Leyendas, un partido de exhibición previo al Mundial de Futbol que enfrentará a figuras emblemáticas.

¿Cuándo y dónde será el partido de leyendas en Guadalajara?

El encuentro se llevará a cabo el 3 de marzo en el Estadio Akron, recinto que será testigo de uno de los clásicos más importantes del futbol mundial, ahora protagonizado por quienes marcaron época en ambos clubes.

Superestrellas confirmadas para el encuentro

Entre las figuras confirmadas destacan Carles Puyol, Xavi Hernández y Rafa Márquez por parte del Barcelona, así como Iker Casillas y Fernando Hierro representando al Real Madrid, además de otras superestrellas del balompié internacional.

El evento contará también con la presencia de leyendas mexicanas e internacionales, lo que promete un espectáculo deportivo y mediático de gran relevancia en Guadalajara y el resto de México.

La Copa de Leyendas forma parte de una serie de eventos rumbo al Mundial.

