Lista de Descuentos de Predial por Municipio del Área Metropolitana de Guadalajara Este 2026

Con el comienzo de enero también inicia el periodo de pago de impuestos municipales, entre ellos el predial, que para 2026 tendrá un aumento estimado de entre 3 y 4 por ciento en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

No obstante, los municipios mantienen incentivos para quienes cumplan de manera puntual.

Descuentos de predial en Guadalajara

En Guadalajara se otorgará un descuento del 10 por ciento a quienes realicen su pago antes del próximo 28 de febrero. Además, jubilados, adultos mayores, madres jefas de familia y personas con discapacidad cuentan con un beneficio de al menos el 50 por ciento de descuento.

Descuentos de predial en Zapopan

En Zapopan, el descuento del 10 por ciento aplica para pagos en línea realizados antes del 28 de febrero. A esto se suma la opción de contratar un seguro para vivienda contra incidentes por un costo de 199 pesos. Los descuentos para grupos vulnerables van del 50 al 80 por ciento.

Descuentos de predial en Tlaquepaque

Por su parte, Tlaquepaque mantendrá un descuento del 15 por ciento durante los meses de enero, febrero y marzo. Además, las primeras mil personas que realicen su pago recibirán un balón de futbol. En el caso de los adultos mayores, el descuento puede llegar hasta el 100 por ciento, dependiendo de la edad y condición.

Descuentos de predial en Tlajomulco

En Tlajomulco, los descuentos al predial y al pago de agua potable inician el 2 de enero. Se aplicará un 15 por ciento de descuento durante enero, un 10 por ciento en febrero y marzo, y un 5 por ciento en abril.

Descuentos por predial en Tonalá

Finalmente, Tonalá implementará el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, mediante el cual se condonarán multas y recargos durante enero y febrero. En ese mismo periodo se ofrecerá un 15 por ciento de descuento por pronto pago, además de la participación en el sorteo de un automóvil que se realizará el próximo 5 de mayo.

Aunque el refrán dice “más vale tarde que nunca”, autoridades municipales reiteran que pagar a tiempo el predial representa importantes beneficios para la economía de las familias.

