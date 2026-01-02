Estos Son los Descuentos que Hay por el Pago Puntual del Predial 2026 en Aguascalientes

Llegó el 2026 y, con ello, el momento de pagar el predial. Para esto el municipio de Aguascalientes puso en marcha la campaña ‘Así se ve tu predial’, mediante la cual otorgará el 10% de descuento a quienes paguen puntualmente, sin embargo, habrá más beneficios durante los primeros tres meses del año.

¿Qué beneficios habrá en Aguascalientes por el pago puntual del predial en 2026?

Vale la pena mencionar que durante todo el año, habrá 50% de descuento para grupos especiales. Tales como, adultos mayores, personas con discapacidad, pensionados y jubilados.

Pero eso no es todo, ya que de enero a marzo habrá un 7.5% de descuento al realizar el pago con tarjeta de crédito; en el caso de quienes utilicen tarjeta de débito, a través del Centro de Pagos Municipal en Línea, se aplicará un 2% de descuento adicional durante todo el 2026.

El pago también se puede realizar en el Centro de Atención Municipal (CAM), ubicado en avenida López Mateos #214, zona centro. O de manera digital en la plataforma https://epagosmunicipio.ags.gob.mx/

¿En qué lugares puedo pagar mi predial en Aguascalientes?

CAM

Panteón de la Cruz

Dirección de Movilidad

Justicia Cívica

DIF Municipal

Secretaría de Finanzas del Estado

Rastro Municipal

Relleno Sanitario

Departamento de Control, Atención y Bienestar Animal

Hospital Veterinario

Palacio Municipal

Instituciones bancarias

Delegaciones urbanas y rurales

Adicionalmente, el CAM abrirá de manera extraordinaria el tercer sábado de enero, el segundo sábado de febrero y marzo, así como el último sábado y domingo de marzo, de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde, para atender a las y los contribuyentes.

Claudia Ávila / N+

