¿Cómo Tramitar la Tarjeta Única en Jalisco y Cuáles son los Requisitos?

A partir del 12 de enero, la ciudadanía podrá iniciar el trámite de la Tarjeta Única del Gobierno de Jalisco, una herramienta que permitirá a las personas usuarias acceder a apoyos sociales, servicios públicos y productos financieros.

El trámite será gratuito y deberá realizarse, en una primera etapa, mediante una cita agendada en línea a través del portal oficial.

Para solicitarla, las personas interesadas deberán llenar un formulario con sus datos personales, así como subir fotografías de los documentos requeridos, entre ellos INE, acta de nacimiento y CURP. Posteriormente, deberán elegir la fecha, hora y el módulo más cercano para acudir de manera presencial.

Una vez concluido el registro, las y los solicitantes recibirán un correo electrónico con la confirmación de la cita y los detalles correspondientes, el cual deberá imprimirse o conservarse en formato digital.

En la fecha programada, será necesario acudir al módulo asignado y presentar físicamente la documentación solicitada, incluyendo el comprobante de la cita.

La Tarjeta Única Jalisco busca concentrar diversos servicios en un solo instrumento, facilitando el acceso a programas sociales, movilidad y operaciones financieras.

Requisitos para el trámite presencial

Identificación oficial (INE)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de cita

Beneficios de la Tarjeta Única Jalisco

Pago del transporte público con tarifa preferencial de 11 pesos

Acceso a apoyos sociales y servicios públicos

Posibilidad de realizar operaciones bancarias como depósitos, retiros y pagos

Recepción de remesas

Generación de rendimientos anuales

Iliana Gutiérrez / N+

