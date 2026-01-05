¿Cuándo Cae el Pago de Enero de la Pensión Bienestar en Jalisco?

Durante la conferencia matutina de este 5 de enero, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al primer bimestre del año, enero-febrero, para las personas beneficiarias de los programas sociales federales.

Noticia relacionada: Recomiendan a Adultos Mayores de Jalisco Cobrar su Pensión del Bienestar en Cajeros Autorizados

En su intervención, la funcionaria federal detalló que los recursos serán dispersados de manera escalonada a través de la Tarjeta Bienestar, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Montiel Reyes informó que estos apoyos están dirigidos a 18.2 millones de derechohabientes, con un recurso total destinado de 99.3 mil millones de pesos para este periodo.

Asimismo, durante la conferencia mañanera, se dieron a conocer los montos actualizados de los principales programas sociales que opera el gobierno federal, correspondientes al presente bimestre.

La dispersión de los recursos inició este 5 de enero y concluirá el 28 de enero, de acuerdo con el calendario oficial presentado por la Secretaría de Bienestar.

Montos bimestrales de los programas sociales federales

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar (mujeres de 60 a 64 años): 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Apoyo a Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

¿Cuál es el calendario de pago por letra del apellido paterno?

Lunes 5 de enero: A

Martes 6 de enero: B

Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C

Viernes 9 de enero: D, E y F

Lunes 12 y martes 13 de enero: G

Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

Jueves 15 de enero: L

Viernes 16 y lunes 19 de enero: M

Martes 20 de enero: N, Ñ y O

Miércoles 21 de enero: P y Q

Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

Lunes 26 de enero: S

Martes 27 de enero: T, U y V

Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z

Óscar Armando Reyes / N+

Historias recomendadas: