Detienen a Presunto Feminicida en Guadalajara; Es Señalado por Asfixiar a su Pareja

Tras más de tres años de investigaciones, autoridades lograron la detención de un hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de su entonces pareja sentimental, crimen ocurrido en septiembre de 2022 en el municipio de Guadalajara.

Se trata de Daniel 'N', quien fue detenido mediante una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la muerte de la mujer, de acuerdo con lo asentado en la carpeta de investigación.

Las indagatorias establecen que durante la relación sentimental, el imputado ejercía violencia contra la víctima, situación que la llevó a decidir separarse.

¿Qué pasó el día que se registró el feminicidio?

Fue el 20 de septiembre de 2022 cuando la mujer acudió al domicilio que ambos compartían, ubicado en la colonia Guadalupana, con la intención de recoger sus pertenencias. Sin embargo, en el lugar fue agredida sexualmente y posteriormente privada de la vida por asfixia.

El cuerpo de la víctima fue localizado más tarde dentro de bolsas de plástico, sobre la calle Francisco Tejada al cruce con Tamaulipas, en la colonia Observatorio, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

La orden de aprehensión contra Daniel 'N' fue cumplimentada el 15 de enero en calles de la colonia Mezquitán, en Guadalajara. Será en los próximos días cuando las autoridades judiciales determinen su situación legal.

Alejandra Parra / N+

