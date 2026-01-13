Localizan Sana y Salva a Una Menor que Había Escapado del Hogar Cabañas; Esto Sabemos

Ya fue localizada la segunda menor que se había ausentado del Hogar Cabañas desde el 29 de diciembre de 2025; la adolescente de 13 años fue plenamente identificada.

De acuerdo con la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, la menor se encuentra sana y salva. Además, autoridades explicaron que debido a los protocolos de ley en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, la joven será presentada ante el agente del Ministerio Público para realizarle entrevistas que determinarán con exactitud las causas que la llevaron a ausentarse del Hogar Cabañas.

Asimismo, garantizarán el regreso de la menor al sitio antes mencionado bajo condiciones de máxima seguridad y respetando sus derechos humanos.

Fuga de menores en Guadalajara

En las últimas semanas se han registrado al menos 11 fugas de menores de edad en tres albergues diferentes. Uno de ellos está ubicado en el fraccionamiento La Barda Tira, en Ixtlahuacán de los Membrillos; el otro es el albergue Hacienda de los Niños y el tercero, la Casa Hogar Cabañas.

