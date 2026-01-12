¿Continuarán las Bajas Temperaturas en Jalisco? Esto Dice Protección Civil

El descenso de las temperaturas continuarán en Jalisco, de acuerdo con expertos de Protección Civil. Además, no se descarta la presencia de rachas de viento y posibles precipitaciones.

Según Leticia Peña, maestra de Hidrometeorología de Protección Civil Jalisco, los amaneceres en el estado seguirán siendo helados debido al frente frío nº 27, y conforme transcurra el día, se registrarán rachas de viento de moderadas a fuertes.

Para la semana continuará el amanecer frío, debido a que este frente número 27 va a impactar sobre todo en el amanecer Leticia Peña, maestra en Hidrometeorología de PC Jalisco

¿Podría llover en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La maestra Leticia Peña agregó que, las rachas de viento podrían superar los 50 kilómetros por hora. Asimismo, explicó que la probabilidad de lluvia es menor, al menos, en la ciudad.

Hay baja probabilidad de precipitaciones, pero sí puede ser que, a medida que avance la semana, hacia el jueves tengamos algunas lluvias ligeras y dispersas en lo que son las zonas montañosas. Leticia Peña, maestra en Hidrometeorología de PC Jalisco

Ante estas condiciones, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones: abrígate y conduce con precaución, ya que las rachas de viento podrías desplazar objetos o bien, derribarlos.

