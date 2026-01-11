Localizan a Hombre sin Vida en Finca de Zapopan; Perros Comieron Extremidades

Elementos de la Policía de Zapopan arribaron hasta un domicilio, al ingresar, se percataron de que en el piso se encontraba el cuerpo mutilado de un hombre de 78 años de edad; presentaba al menos dos semanas de evolución cadavérica.

Nota relacionada: Localizan el Cuerpo de un Hombre con 15 Días de Evolución Cadavérica en Zapopan

Los olores de putrefacción alertaron a los habitantes de la colonia Benito Juárez. Provenían de una finca en aparente abandono ubicada sobre la calle Atotonilco y la calle Cocula. Las extremidades del hombre ya habían sido devoradas por sus propios perros.

¿Cómo se llevó a cabo el reconocimiento del cuerpo y qué antecedentes familiares se dieron a conocer?

Un familiar del hombre, quien dijo ser su hijo, se trasladó hasta el lugar para reconocer el cuerpo y refirió a las autoridades que desde el pasado 21 de diciembre no tenía comunicación con su padre.

Por las condiciones en las que se encontraba y su avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar si el sujeto habría sido víctima de una agresión.

Se investiga la causa de muerte. Foto: N+

El cadáver del hombre será trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para determinar cuál fue la causa exacta de su muerte.

La Fiscalía de Jalisco realiza las investigaciones correspondientes para establecer si esta muerte fue provocada. Las cámaras de videovigilancia que se encuentran en los alrededores podrán revelar si, en días previos, alguien más ingresó a dicha vivienda. La Fiscalía de Jalisco inició una investigación.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: