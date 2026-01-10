Estudiantes Pagarán 5 Pesos Por el Transporte Público en Jalisco

Todos los estudiantes en Jalisco pagarán únicamente 5 pesos para utilizar el transporte público. La nueva tarifa preferencial fue anunciada por el gobernador Pablo Lemus.

El beneficio aplicará para los alumnos de todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Para ello, los estudiantes deberán contar con la Tarjeta Única, emitida por el Gobierno Estatal.

Hemos acordado, en conjunto con la FEU, solamente aumentar 25 centavos la tarifa del transporte público para todos los estudiantes de Jalisco. La tarifa sube solo de 4.75 a 5 pesos, y esto es por todo el sexenio. Y otra cosa muy importante, no va a haber límite en el número de transportaciones que hagan diariamente las y los estudiantes de Jalisco Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco

La decisión fue tomada en medio del debate y el diálogo tras el aumento en el costo del transporte público establecido para este año.

Este paso representa un alivio real para muchas familias jaliscienses y para quienes estudiamos y demostramos que cuando hay diálogo y participación ciudadana se pueden tomar las mejores decisiones que cuidan derecho Fernanda Romero, Presidenta de la FEU

¿Cuál será el costo del transporte público en 2026 y cómo se aplicará el subsidio?

Para 2026, el Ejecutivo anunció un incremento en el precio, que será de 14 pesos para la ciudadanía en general a partir de abril. Se le considera una tarifa técnica, pues el usuario pagará 11 pesos. Los otros 3 serán subsidiados por el Gobierno.

Para obtener este beneficio, los ciudadanos también tendrán que contar con la Tarjeta Única. Este plástico es sólo para jaliscienses.

