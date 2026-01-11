Registran Bajas Temperaturas en el Sur de Jalisco; Nevado de Colima Llega a -2 Grados

De acuerdo con el reporte meteorológico en Jalisco difundido por las autoridades, durante la mañana de este domingo se registraron temperaturas particularmente frías en la región sur del estado

La estación localizada en el Nevado de Colima reportó valores de temperatura por debajo de los 0 grados, acompañados de rachas de viento que oscilaron entre fuertes e intensas. Por otro lado, la presencia del frente frío número 27 seguirá generando condiciones propicias para la ocurrencia de vientos moderados a fuertes en las próximas horas, además de un ambiente más frío que se hará presente durante los amaneceres del lunes y martes

Fueron registradas bajas temperaturas en el sur de Jalisco. Foto: N+

¿Cuáles fueron las temperaturas más bajas registradas en las regiones de Jalisco?

-2, Nevado de Colima, Región Sur

6.1, Tecolotlán, Sierra de Amula

6.5, Jesús María, Región Altos Sur

7.0, San Juan de los Lagos, Altos Norte

7.0, Mazamitla, Región Sureste

8.0, Atemajac, Región Lagunas

9.0, Talpa, Región Costa-Sierra Occidental

10, La Barca, Región Ciénega

11, Centro GDL, Región Centro

13, Villa Corona, Región Valles

18, Villa Purificación, Región Costa Sur

