Registran Bajas Temperaturas en el Sur de Jalisco; Nevado de Colima Llega a -2 Grados
Este fin de semana, debido al frente frío número 27, fueron registradas bajas temperaturas en el sur de Jalisco
De acuerdo con el reporte meteorológico en Jalisco difundido por las autoridades, durante la mañana de este domingo se registraron temperaturas particularmente frías en la región sur del estado
La estación localizada en el Nevado de Colima reportó valores de temperatura por debajo de los 0 grados, acompañados de rachas de viento que oscilaron entre fuertes e intensas. Por otro lado, la presencia del frente frío número 27 seguirá generando condiciones propicias para la ocurrencia de vientos moderados a fuertes en las próximas horas, además de un ambiente más frío que se hará presente durante los amaneceres del lunes y martes
¿Cuáles fueron las temperaturas más bajas registradas en las regiones de Jalisco?
- -2, Nevado de Colima, Región Sur
- 6.1, Tecolotlán, Sierra de Amula
- 6.5, Jesús María, Región Altos Sur
- 7.0, San Juan de los Lagos, Altos Norte
- 7.0, Mazamitla, Región Sureste
- 8.0, Atemajac, Región Lagunas
- 9.0, Talpa, Región Costa-Sierra Occidental
- 10, La Barca, Región Ciénega
- 11, Centro GDL, Región Centro
- 13, Villa Corona, Región Valles
- 18, Villa Purificación, Región Costa Sur
