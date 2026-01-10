Rescatan a Pareja y Perrito en Carretera a Mazamitla; Perdieron el Control de la Camioneta

Una pareja y su mascota fueron auxiliados por elementos de la Policía de Jalisco tras sufrir un accidente en la carretera hacia Mazamitla.

Integrantes de la Policía Estatal Turística, en coordinación con la Policía de Caminos, realizaron el rescate de una pareja que había perdido el control de su camioneta y terminó volcando en un tramo de la vía que conecta Tuxcueca con Mazamitla.

Los oficiales turísticos transitaban a la altura de la comunidad El Refugio cuando presenciaron el instante en que una camioneta se precipitó hacia un barranco. De inmediato, los agentes activaron los protocolos de emergencia y se movilizaron para brindar apoyo a los ocupantes.

Con maniobras, lograron sacar de la unidad a los afectados. Foto: Secretaría de Seguridad Estatal

¿Cuál fue el estado de salud de las personas y su mascota tras el accidente?

Con maniobras, lograron sacar de la unidad a los afectados: un hombre y una mujer de entre 40 y 45 años, quienes viajaban acompañados de su perro. Tanto la pareja como el animal fueron atendidos en el lugar y se confirmó que se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones de gravedad.

Mientras se realizaban las labores de rescate y evaluación, la Policía de Caminos permaneció en la zona para garantizar la seguridad vial y mantener presencia preventiva hasta que la camioneta fuera retirada del sitio del accidente.

