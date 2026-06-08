PREP Coahuila 2026 EN VIVO: ¿Quién Va Ganando las Elecciones HOY?

Tras el cierre de casillas en Coahuila, inició el Programa de Resultados Electorales Preliminares

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Resultados de las Elecciones 2026 en Coahuila: ¿Qué Partido Obtuvo Más Votos?

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Coahuila decide: tras el cierre de casillas, el PREP muestra una participación del 50.7%. Descubre quién ganó y cómo se distribuyen los votos en cada distrito.

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