PREP Coahuila 2026 EN VIVO: ¿Quién Va Ganando las Elecciones HOY?

Luego de que cerraran las 4 mil 275 casillas distribuidas en los 16 distritos electorales de Coahuila, dio inicio el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mediante el cual se difundirán los primeros resultados de la elección para renovar el Congreso del Estado.

En esta jornada electoral, los coahuilenses fueron convocados a votar para elegir 25 cargos legislativos locales, de los cuales 16 corresponden a diputaciones de mayoría relativa y nueve a representación proporcional.

La jornada de votación se desarrolló de las 8:00 a las 18:00 horas del domingo 7 de junio en todo el estado. Tan solo en Torreón se instalaron 964 casillas para atender a 563 mil 946 ciudadanos inscritos en la lista nominal.

Durante el cierre de la jornada, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se registraron 119 incidentes relacionados con la elección.

El vocal de Organización Electoral, Uriel López, detalló que entre las incidencias reportadas se encuentran 56 casos de personas que intentaron votar sin aparecer en la lista nominal, 10 situaciones derivadas de ausencia de funcionarios de casilla y 11 casos por interferencias durante el desarrollo de la votación.

¿Quién Va Ganando las Elecciones HOY?

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Coahuila 2026, hasta las 6:40 horas de este lunes 8 de junio se habían capturado 4 mil 313 actas de un total de 4 mil 319.

El sistema también reportó una participación ciudadana preliminar de 50.7 por ciento.

Las autoridades electorales precisaron que el total de votos y porcentajes mostrados corresponden únicamente a las actas capturadas hasta el momento, por lo que los resultados continuarán actualizándose conforme avance el conteo.

Asimismo, el PREP destaca al partido político, coalición o candidatura independiente que mantiene ventaja preliminar en el mayor número de distritos electorales.

Votos en Actas Contabilizadas Hasta las 21:30 Horas:

Aquí el PREP Coahuila 2026: Resultados de la Elección de Diputados Locales | N+

La coalición PRI-UDC logró victoria contundente: