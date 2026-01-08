Localizan a Adolescente que Escapó del Hogar Cabañas; Continúa Búsqueda de Otra Menor

Luego de una búsqueda intensiva, la Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la localización, el miércoles, de una adolescente de 17 años que se había escapado del Hogar Cabañas el pasado 29 de diciembre.

¿Dónde estaba la adolescente desaparecida?

La joven fue encontrada en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Investigadora adscrita a la Alerta Amber, quienes mantuvieron comunicación constante con la menor durante los días que permaneció ausente.

¿Cuál es el estado de salud de la joven?

De acuerdo con la autoridad, la adolescente fue asegurada durante un operativo especial, y se reporta en buen estado de salud. Posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, donde recibe atención multidisciplinaria especializada.

Agentes de la Fiscalía realizan entrevistas a la joven para determinar los motivos que la llevaron a abandonar las instalaciones del albergue.

Mientras se esclarecen las circunstancias del caso, la Fiscalía Estatal mantiene activa la búsqueda de otra adolescente que desapareció el mismo día y del mismo lugar. Las autoridades reiteraron que continuarán con las labores de localización inmediata y que la coordinación interinstitucional permanece vigente hasta dar con el paradero de la segunda menor.

