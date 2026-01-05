Mujer Desaparecida es Buscada por sus Hijas en Guadalajara: “Yo sé que Algo le Pasó”

Josefina Pintor Cabrales, es una mujer que es buscada por sus tres hijas, quienes viven en la angustia y desesperación, luego de que perdieron el rastro de su madre desde el 30 de diciembre, cuando desapareció en Jalisco.

La madre fue vista por última vez en la colonia Americana, en el municipio de Guadalajara. De acuerdo con la pareja actual de Josefina, fue vista por última vez a plena luz del día, cuando salió de su apartamento después de haber tenido una comida familiar.

Josefina, de 50 años, no dijo hacia dónde se dirigía, simplemente salió a la calle, y desde entonces, su familia no sabe qué rumbo tomó, así como tampoco sabe el motivo por el cual decidió irse.

Él dice que en el trayecto, mi mamá ya se notaba molesta, y que ella llegó y que le dijo que ella ya se iba, y que echó sus cosas a una bolsa y se fue. No es normal, mi mamá nunca ha hecho algo así, o sea, jamás lo haría América Jocelyn Pintor, una de las hijas de Josefina

Por su parte, la Fiscalía de Jalisco, ya abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de Josefina, sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado alguna pista o indicio que pueda revelar la ubicación de la mujer desaparecida.

Donde quiera que ella esté, lo que queremos es que regrese, la estamos esperando, la estamos buscando, estamos desesperados. Yo sé que algo le pasó, no es normal, ella nunca nos ha hecho algo así y jamás lo haría América Jocelyn Pintor, una de las hijas de Josefina

Como Josefina desapareció en una zona comercial, su familia tiene la esperanza de que en los próximos días, las autoridades les puedan brindar más información para su pronta localización con vida y que su inicio de año no se vea opacado por la tristeza y la desesperación.

