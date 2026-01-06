Jóvenes Escaparon por su Propia Cuenta de Albergue en Ixtlahuacán de los Membrillos

Los cuatro jóvenes del albergue ubicado en el fraccionamiento Buenavista, en Ixtlahuacán de los Membrillos, escaparon por su propia cuenta. Con ficha de búsqueda activa en Jalisco, habrían salido voluntariamente de la casa juvenil la madrugada del pasado 4 de enero

De acuerdo con información otorgada por algunos vecinos, escucharon ruidos extraños dentro de esta finca y posteriormente se dieron cuenta de la desaparición de estos jóvenes.

Cuando venimos nosotros a ver esa casa, ellos se brincaron a aquella casa y de esa casa pusieron una escalera y se brincaron para acá. Vecino de la zona.

¿Cuál es la situación actual de los jóvenes reportados como desaparecidos ?

Luego de que elementos de la Fiscalía del Estado realizaran una investigación en el albergue ubicado en la calle Galeana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que tanto estos cuatro jóvenes como las dos adolescentes que habían huido del Hogar Cabañas en Zapopan se encuentran localizados

Descartan relación con células delictivas por casos de jóvenes escapados de albergues. Foto: N+

Los del Hogar Cabañas son 2, 2 menores. Ahí estamos tranquilos, porque mantenemos comunicación con ellos. Son cuatro jóvenes también que escaparon, digamos por voluntad propia, se fueron, pero están bien y están localizados Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco.

Autoridades destacaron que no se tratara de ningún tipo de reclutamiento por organizaciones delictivas.

