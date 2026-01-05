¿A Dónde Puedo Llevar Mi Árbol de Navidad al Terminal la Temporada?

Se abren nuevos puntos de recolección de árboles de Navidad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se trata del municipio de Tonalá, que abrió cinco puntos para recibir estos arbolitos que ya cumplieron su función en los hogares.

En el Punto Verde Metropolitano de Tonalá, ubicado en Loma Autlán 1637, en la colonia Loma Dorada; en Parques y Jardines del municipio, en la calle Pedro Moreno 229; en el fraccionamiento Colinas de Tonalá, en las oficinas administrativas; en el Vivero Municipal; en el Parque Ecológico, en la avenida Cihualpilli, frente al DIF; y en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la avenida Río Nilo número 8096, en la colonia Loma Dorada.

Nuevos puntos de recolección de árboles de Navidad. Foto: N+

Por su parte, en Zapopan y Tlaquepaque reportan baja recepción de arbolitos. Los encargados de esta labor señalan que comúnmente los llevan a mediados de enero, como en el caso de Ecovivo, donde solo ha llegado uno. Aun así, Adriana resalta la importancia de no tirarlos en la vía pública:

Los invitamos a que los traigan para que se pueda hacer composta para toda el área verde de toda la zona metropolitana para que no los dejen en la calle. Si hacemos la composta correctamente, podemos darle el alimento adecuado a todas las plantitas que están en la calle Adriana Taylor, receptora de árboles de Navidad.

¿Cuándo comenzarán a recibir árboles navideños en Guadalajara y Tlajomulco?

En el caso de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, la recepción de pinos navideños se abrirá hasta el 10 de enero.

