Matan a Arquitecto a Balazos en la Colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan

Un arquitecto de 46 años fue asesinado a balazos en la colonia Arenales Tapatíos, del municipio de Zapopan, presuntamente por un problema vial.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre conducía su camioneta, de acuerdo con testigos, varios sujetos a bordo de una motocicleta lo estaban persiguiendo por las calles.

Una vez que el arquitecto llegó al cruce de las calles Cobre y Arenales, le dispararon cuando empezó a bajarse de la camioneta; uno de los disparos impactó en el cráneo.

Acerca de la agresión, hay dos posibles móviles: el primero se podría tratar de un ataque directo, mientras que el segundo es que se trataría de un problema vial que terminó en el delito, sin embargo, la Fiscalía de Jalisco ya está investigando para esclarecer el hecho.

Personal médico intentó salvar la vida del arquitecto

En la zona, se encontraron tres casquillos de un arma corta. A un lado de donde quedó el arquitecto herido, se encuentra un hospital particular, por lo que personal médico intentó auxiliarlo, pero la muerte del hombre fue instantánea.

Cabe señalar que el arquitecto, actualmente estaba trabajando en una obra que se estaba realizando en el hospital antes mencionado.

El lugar del asesinato se llenó de unidades de seguridad, los primeros respondientes fueron policías de Zapopana, luego llegaron efectivos de la Guardia Nacional, Fiscalía de Jalisco y Ciencias Forenses.

En la zona hay una cámara de seguridad del C5, por lo que se espera que esto ayude a encontrar un video del momento de la agresión, y así dar con los sujetos que atacaron a balazos al arquitecto, quien fue identificado por su esposa después de la agresión.

Karina Fuerte / N+

