Vinculan a Proceso a Presunto Responsable del Asesinato del Director del DIF de El Salto

Un juez decretó la vinculación a proceso de Ángel Yael 'N' por el delito de homicidio calificado, en relación con el asesinato de Enrique Estrada Jiménez, quien se desempeñaba como director del Sistema DIF del municipio de El Salto, Jalisco.

La resolución judicial se emitió el pasado 12 de diciembre, tras una audiencia celebrada en los Juzgados de Control y Juicio Oral del Complejo Penitenciario de Puente Grande, donde el imputado fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

Como medida cautelar, el juez determinó un año de prisión preventiva para Ángel Yael 'N', además de fijar un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

Padre de la víctima pide que el delito sea esclarecido

Durante la cobertura del caso, Enrique Estrada Flores, padre de la víctima, hizo un llamado a las autoridades para que el crimen sea esclarecido.

Que se esclarezca y no quede como un caso aislado Enrique Estrada Flores, padre de la víctima

De acuerdo con la información oficial, la detención del señalado se llevó a cabo el 24 de diciembre en Ciudad Guzmán, al sur del estado de Jalisco, como resultado de los actos de investigación relacionados con la muerte del funcionario municipal.

Las indagatorias primarias establecen que Ángel Yael 'N' y Enrique Estrada Jiménez habrían estado reunidos el día en que ocurrió el homicidio, hecho que forma parte de las líneas de investigación que actualmente siguen las autoridades.

