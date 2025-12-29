Mujer es Golpeada por su Novio Frente a su Hija Pequeña en Lomas de Polanco, Guadalajara

Una mujer fue golpeada por su novio después de una discusión al interior de una vivienda en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara, delante de su hija pequeña, por lo que interpuso una denuncia.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre el cruce de las calles Longinos Cadena y Bruno Martínez. La pareja estaba discutiendo, hasta que el sujeto, al calor de las palabras, golpeó a su novia en el rostro y en la espalda.

Luego de reportes al número de emergencias 911, llegaron elementos de la Policía de Guadalajara, así como del Grupo Especializado en Atención a Mujeres, además de una ambulancia de la Cruz Verde, para atender a la víctima.

Paramédicos revisaron a la mujer y señalaron que las lesiones que presentó, no ponen en riesgo su vida, incluso no fue trasladada a algún puesto de socorros, por lo que se quedó en el sitio.

Policías acompañaron a la mujer a interponer una denuncia

Por su parte, el personal de la Policía de Guadalajara acompañó a la mujer lesionada al Centro de Justicia de la Mujer para que interpusiera una denuncia en contra de su novio.

Se ubican servicios médicos municipales, por protocolo, lo cual mencionan que no ameritan el traslado. Se ubica personal de DEAViM, lo cual hace el acompañamiento y asesoría de la víctima al Centro de Justicia de la Mujer para que se levante la denuncia correspondiente Comandante de la Policía de Guadalajara

Cabe señalar que hasta este 29 de diciembre, la afectada no contaba con algún recurso de protección.

